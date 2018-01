Exército fará operação de desarmamento no Pará O Exército está pronto para começar nos próximos dias a maior operação militar da corporação no sul do Pará desde a Guerrilha do Araguaia, nos anos 70. Desta vez, porém, o inimigo é a violência no campo, que produziu, nos últimos 30 anos, naquela região, um saldo de 790 mortos e mais de 3 mil feridos na luta pela posse da terra. As tropas do Exército, com apoio das Polícias Federal (PF), Militar e Civil, percorrerão fazendas, assentamentos e áreas invadidas para desarmar fazendeiros, trabalhadores sem-terra e pistoleiros. O combate ao trabalho escravo também figura no roteiro dos militares. Cerca de 1.200 homens serão usados na megaoperação, prevista para durar seis meses. Criminosos foragidos da Justiça e que gozam de impunidade no campo serão presos e recolhidos a presídios de segurança máxima do Pará. As empresas de segurança que atuam nas fazendas também serão fiscalizadas. A companhia que não tiver autorização da PF ficará impedida de atuar na região. O grupo de trabalho do governo federal encarregado de articular a operação instalou no dia 19, em Marabá, a câmara técnica, formada por representantes de todos os 50 municípios. O objetivo é afinar o esquema da operação. Em Brasília, o trabalho será acompanhado pelos ministros da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, e do Desenvolvimento, Agrário, Raul Jungmann, além do diretor-geral da PF, Agílio Monteiro Filho. A presença do Exército no sul do Pará e a natureza da operação, porém, são alvo de críticas de entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Comissão Pastoral da Terra (CPT), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST). Segundo as entidades, o trabalho nasce destinado ao fracasso, como ocorreu em outras oportunidades, porque os poderosos que dominam o campo no Pará, depois do anúncio da operação, começaram a esconder suas armas e pistoleiros. O frei Henry des Roziers, da CPT paraense e que figura numa lista de marcados para morrer, acredita que muitos pistoleiros teriam deixado o Estado, "dando um tempo", para retornar depois que os militares saírem das estradas e fazendas. O ouvidor agrário nacional, Gersino José da Silva Filho, afirma que a operação não visa apenas a combater a violência rural e a impunidade, mas também a contribuir para as "ações afirmativas da reforma agrária".