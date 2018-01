Exército diz desconhecer ?Farb? A Frente de Ação Revolucionária Brasileira (Farb), organização clandestina que está enviando cartas ameaçadoras a diversos militantes do PT e reivindica o ?atentado? contra o prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, morto em 10 de setembro, é desconhecida do Exército. A informação é da própria Força, que alega não ter registros dessa organização. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), no entanto, soube do nascimento da Farb com a morte do prefeito Toninho do PT, em setembro do ano passado. O governo federal, embora não ignore a existência da organização, prefere não lhe dar maior atenção e nem acredita que ela possa ser a responsável pelo seqüestro seguido de morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel. As notícias atribuídas à Farb tomaram de surpresas muitas pessoas ligadas ao setor de inteligência, principalmente pela forma grosseira como se apresenta e pelo tom de agressividade com que se dirigem aos militantes do PT.