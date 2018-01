Exército convoca população a voltar às ruas de Salvador

De acordo com ele, a ordem do comando do Exército, com o apoio da presidente Dilma Rousseff, é que sejam disponibilizados quantos homens forem necessários para o restabelecimento da ordem no Estado. "Vamos ficar até que a situação volte ao normal", garante o general. "Tenho certeza de que será em breve."

De acordo com a SSP, houve queda nos registros de ocorrências policiais na região metropolitana de Salvador, na madrugada de hoje (sábado), na comparação com a anterior, apesar de o balanço oficial ainda não ter sido divulgado. Entre as 0 e 7 horas da sexta-feira, foram registrados 18 homicídios na região. Ao longo do dia de ontem, o último balanço da SSP na região metropolitana registrou 28 homicídios, dos quais 21 em Salvador - cidade que registrou, no ano passado, média de 4,2 assassinatos diários.