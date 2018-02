Exército barra Erundina e Capiberibe cancela visita O senador João Capiberibe (PSB-AP), presidente da Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça do Senado, decidiu nesta terça-feira, 17, recusar o convite do Exército para visitar as dependências do 1.º Batalhão da Polícia do Exército, na Tijuca (zona norte do Rio). A ida ao prédio ocorreria na próxima sexta-feira, 20. No imóvel funcionou, durante a ditadura militar (1964-1985), o Destacamento de Operações e Informações (DOI-Codi) do 1º Exército. Capiberibe considerou que os militares impuseram restrições descabidas à visita. A medida mais recente seria a decisão de não autorizar que a deputada federal Luiza Erundina (PSB-SP), presidente da Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça da Câmara dos Deputados, participasse da visita.