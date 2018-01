Executivos presos pela Operação Lava Jato fazem exame de corpo de delito

Curitiba - O presidente licenciado da Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro da Silva e Flávio David Barra, presidente global da AG Energia, ligada ao grupo Andrade Gutierrez já realizaram o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba e devem prestar depoimentos à Polícia Federal.

Othon realizou seu exame ainda na noite de terça-feira (28), antes de ser levado para uma cela no 5º Comando do Exército. Por ser Almirante, um médico do Exército foi até a sede da Polícia Federal fazer os exames. Já Flávio Barra compareceu ao IML e retornou para a Superintendência da Polícia Federal.

Os dois executivos foram presos na terça-feira, 28, quando foi deflagrada a 16ª fase da Operação Lava Jato. Othon é suspeito de ter recebido R$ 4,5 milhões em propinas para fraudar licitações e contratos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista coletiva na sede da PF, na terça-feira, o procurador do Ministério Público Federal (MPF), Athayde Ribeiro Costa, disse que Pinheiro da Silva recebia recursos da Andrade Gutierrez. "A Andrade Gutierrez repassava valores para a empresa de Othon Luiz por meio de empresas intermediárias que atuavam na fase de lavagem de dinheiro", concluiu.