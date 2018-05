Executiva do PT também vai ouvir Vargas, diz Rui Falcão

Após a Executiva Nacional do PT anunciar que vai levar o caso do deputado André Vargas (PT-SP) para a comissão de ética da legenda, o presidente nacional do partido, deputado Rui Falcão, anunciou que "previamente à instalação da Comissão de Ética, a Executiva decide ouvir o companheiro a respeito dos fatos noticiados". Ao fazer o anúncio, Falcão afirmou que "Fatos noticiados por si só não incriminam ninguém".

Participantes da reunião relataram que houve divergência quanto à instalação da Comissão de Ética, por isso decidiu-se ouvir o deputado previamente. Para Falcão, a iniciativa é ainda uma forma de atender ao ex-presidente Lula, que cobrou explicações de Vargas nesta semana para que o partido não "pague o pato" do episódio.

"A primeira parte do pedido do (ex-) presidente (Lula) nós já estamos atendendo, que é ouvir o deputado", disse Falcão. O presidente da legenda disse ainda que não há "pressa ou sem pressa" na movimentação para ouvir Vargas. Nos bastidores, a expectativa é de que parlamentar seja ouvido ainda nesta sexta-feira, 11.