Executiva do PT se reúne em Curitiba para discutir reação à prisão de Lula

CURITIBA - A Executiva Nacional do PT irá discutir, em Curitiba, os desdobramentos da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a estratégia política para reverter a situação do petista, que se reuniu hoje na prisão com seu advogado, Cristiano Zanin.

"Nossa esperança é o Supremo consertar esse erro judicial que está sendo cometido", disse o deputado Paulo Teixeira (PT-SP), ao chegar para a reunião.

Na quarta-feira, 11, o ministro Marco Aurélio Mello deve levar ao plenário do STF o pedido de liminar do Partido Ecológico Nacional (PEN) contra a prisão em segunda instância.

A presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), deve conceder uma coletiva de imprensa após o encontro.

O PT considera manter em Curitiba todas as reuniões da Executiva Nacional enquanto Lula estiver preso na capital paranaense, fazendo com que, na prática, a cidade se torne a sede nacional do partido temporariamente.