Executiva do PT critica proposta de reforma política

No documento, os membros da Executiva Nacional do PT propõem à bancada do partido no Congresso apresentar substitutivos globais às propostas em curso e a obstruir as matérias, caso sejam levadas a plenário.

O presidente nacional da sigla, Rui Falcão, lembrou que Vaccarezza já havia sido desautorizado a participar deste grupo de trabalho e quem representa o partido no grupo é o deputado Ricardo Berzoini (PT-SP). "Amanhã me reunirei com a bancada para discutir isso e expor essa resolução", disse Falcão, após reunião da executiva petista na Capital.

A Executiva Nacional do PT reafirma no documento a decisão de priorizar, "em qualquer cenário dos debates legislativos" as propostas de financiamento público exclusivo de campanha, a eleição por lista partidária pré-ordenada com paridade de gênero, a ampliação dos mecanismos de participação popular e a convocação de uma Assembleia Constituinte Exclusiva para a realização de uma ampla reforma política que aprofunde o processo democrático do País.