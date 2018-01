Executiva do PSDB-MG se reúne para discutir diretrizes A executiva do PSDB de Minas Gerais reuniu-se nesta terça-feira para discutir as estratégias da sigla para os próximos anos, principalmente as eleições municipais de 2016, que serão um teste para o senador Aécio Neves (PSDB-MG), candidato derrotado nessas eleições presidenciais e que teve nesse resultado o peso de ter perdido o pleito em seu próprio Estado. Aécio governou Minas Gerais por dois mandatos consecutivos e saiu bem avaliado a ponto de fazer o seu sucessor, Antonio Anastasia, atual senador eleito.