Executiva do PSDB definirá participação de Serra em prévia

SÃO PAULO - A Executiva Municipal do PSDB em São Paulo irá se reunir nos próximos dias para definir a entrada do ex-governador José Serra no processo de prévias para a escolha do candidato do partido à sucessão na Prefeitura da capital paulista. A convocação do encontro, que provavelmente será realizado nesta terça-feira, 28, foi definida nesse domingo, 26, à noite após reunião do comando municipal do PSDB com o governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes.

Na reunião da Executiva também será discutida a hipótese de adiamento da eleição interna, marcada para 4 de março. A proposta inicial, defendida pelos líderes do PSDB da capital paulista, é de que o processo seja remarcado para 11 de março, o que daria mais tempo para Serra arregimentar apoio junto à militância partidária.

A expectativa é de que o ex-governador comunique nesta segunda, 27, ao Diretório Municipal do PSDB sua disponibilidade de participar das prévias da sigla. Com a confirmação, a Executiva Municipal pode fazer a inscrição de Serra na eleição interna para a escolha do candidato tucano à Prefeitura. A mudança da data das prévias é possível em virtude de uma resolução do Diretório Estadual do PSDB que aponta que o processo interno deve ser realizado até 31 de março.

O secretário estadual da Cultura, Andrea Matarazzo, anunciou nesse domingo sua desistência da disputa municipal. Nessa terça, o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, deve anunciar a mesma decisão.

Debate. Apesar das desistências, o debate entre os pré-candidatos do PSDB com a militância marcado para esta noite está mantido. Ainda continuam na disputa o secretário estadual de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Tripoli.