Executiva do PMDB reúne-se hoje para definir pré-convenção A executiva nacional do PMDB reúne-se hoje às 17h30, na sede do partido em Brasília, para fechar a questão da pré-convenção a ser realizada no dia 13 de maio, segundo informou o presidente da sigla, deputado Michel Temer. O parlamentar já recebeu a requisição preparada pela ala governista do partido e disse que o documento contém as nove assinaturas necessárias para que se convoque a convenção. Ou seja, o PMDB deve mesmo realizar um encontro nacional no dia 13 de maio. Com a repercussão negativa da greve de fome empreendida pelo ex-governador fluminense e presidenciável do partido, Anthony Garotinho, a expectativa da cúpula do partido é a de que o encontro sirva para reprovar a tese da candidatura própria. Apesar de continuar insistindo na tese da candidatura do PMDB, Temer admite que "a greve de Garotinho certamente não ajuda em nada a candidatura própria".