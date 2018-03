Executiva do PMDB dissolve 72 diretórios no Paraná O PMDB paranaense está em novo conflito. Isso porque o diretório estadual do partido decidiu pela dissolução de 72 diretórios municipais por causa do fraco desempenho nas últimas eleições, incluindo o de Curitiba (PR) - presidido pelo senador Roberto Requião -, onde não conseguiu eleger prefeito, vice-prefeito ou 10% de vereadores para a Câmara Municipal. Segundo o ex-governador Orlando Pessuti, um dos líderes estaduais da legenda, a Executiva apenas cumpriu o que estava determinado no Estatuto. "Cumprimos uma resolução criada, inclusive, no período em que Requião e João Arruda comandavam o PMDB, que determina intervenção ou dissolução; isso é uma discussão antiga", argumenta.