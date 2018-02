Executiva do PMDB deve confirmar hoje Temer como vice

As disputas entre os dois partidos já haviam transformado a festa que o PMDB programara para anunciar a aliança, no último dia 15, em reunião burocrática da Executiva. Preocupado com o vaivém do PT, Temer procurou Hélio Costa ontem para reafirmar que a aliança nacional está condicionada à solução dos problemas estaduais. Temer insiste na tese de que, se não houver acordo em Minas, no Pará, na Bahia, no Maranhão e no Ceará, não há como fechar a parceria.

"Não vou abandonar os companheiros. A lealdade que me dedicaram dedicarei a vocês", disse Temer a líderes peemedebistas desses cinco Estados que o apoiaram para compor a chapa com o PT. O encontro estadual do PT foi empurrado para 19 e 20 de junho, após as convenções nacionais em que os partidos vão oficializar os nomes do vice e da candidata a presidente, dias 12 e 13 de junho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.