Executiva do PFL adia data de convenção do partido A Executiva Nacional do PFL adiou do dia 14 para 21 a convenção nacional do partido destinada a homologar a aliança com o PSDB. O presidente nacional do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), abriu a reunião de hoje afirmando que a coligação para disputar a eleição com os tucanos está mantida. Para ele, a situação na maioria dos Estados não deve ser alterada, apesar da interpretação mais rigorosa da Justiça eleitoral sobre a verticalização. Segundo o TSE, a coligação para a Presidência deve ser repetida nos Estados. A legenda que não se aliar a nenhum partido na esfera federal, estará limitada a firmar coligações nos Estados só com outros partidos que também não tiverem postulante a presidente, ou então disputar a eleição sozinha. Bornhausen fez uma avaliação da aliança com o PSDB em cada Estado. "Agora vamos adaptar as novas regras nos Estados", disse o senador José Jorge (PFL-PE), candidato a vice-presidente na chapa do tucano Geraldo Alckmin. O PFL decidiu também na reunião da Executiva entrar com duas medidas no Judiciário: um pedido de reconsideração no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da resolução de anteontem e, no Supremo Tribunal Federal (STF), um recurso de inconstitucionalidade. O partido alega que o Congresso já derrubou, por meio de emenda constitucional, a regra da verticalização que não valerá nas eleições de 2010. "Depois disso não vamos questionar mais nada pois a cada indagação a situação fica mais complicada", concluiu José Jorge.