Executiva do Banco Rural entrega defesa do mensalão A executiva Ayanna Tenório, apontada pela Procuradoria-Geral da República como integrante do "núcleo financeiro da organização criminosa" que girou recursos do mensalão, afirma que "não possuía nenhuma razão para desconfiar que o destinatário dos empréstimos fosse o Partido dos Trabalhadores". Em documento de oito páginas intitulado Memorial, entregue aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa de Ayanna garante que "para ela se tratava de uma operação de renovação de crédito regular contraída por clientes de longa data do banco, contra os quais, na ocasião, não pesava nenhuma suspeita de irregularidade".