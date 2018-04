Execução do PAC está indo bem, diz Miriam Belchior A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, afirmou hoje que a execução orçamentária do Programa de Aceleração do Crescimento está indo bem e que não há previsão de que a coordenação do PAC seja transferida para a Casa Civil. Ao defender o programa, ela apresentou números atualizados da execução financeira. Até o dia 30 de novembro, a execução foi de R$ 22,8 bilhões e que esse número já subiu em relação aos R$ 21,6 bilhões apresentados no último balanço feito pelo governo com base na data de 11 de novembro.