Excursão no Pantanal 'garante avistar' onças, diz jornal

Pacotes turísticos recém-lançados que "garantem" a observação de onças no Pantanal do Mato Grosso ganharam a capa do caderno de turismo do jornal britânico The Daily Telegraph deste sábado. O diário classifica a onça-pintada de "um das criaturas mais elusivas e mais caçadas do planeta, e afirma que esse "novo ramo de turismo" espera "persuadir a população do Pantanal de que esse grande gato é mais valioso vivo que morto". Nas estimativas do Telegraph, entre 4 mil e 7 mil onças vivem no Pantanal, e os animais "emprestam romantismo à paisagem virgem já repleta de biodiversidade". A reportagem diz ainda que o santuário natural brasileiro atrai desde "mestres do universo" - como um americano dono de uma mina de prata na Bolívia, que comprou uma fazenda no Pantanal - até "salvadores do planeta". 'Pulo do gato' A alcunha é emprestada na notícia ao biólogo e ambientalista americano Charles Munn, "que passou os últimos 25 anos nas matas do Brasil e do Peru". Munn é também o guia da expedição tema da reportagem britânica. "Por meio do turismo, (Munn) planeja demonstrar aos fazendeiros, pecuaristas e madeireiros do continente que continuam a matar jaguares que eles são mais valiosos vivos que mortos." Munn disse ao diário londrino que "entre julho e meados de outubro, você tem uma probabilidade de 97% de ver o maior felino das Américas". De acordo com o jornal, o "truque simples mais brilhante" usado pelo empreendedor foi contratar caçadores de onça para rastreá-las - e comunicar a sua localização para os guias dos grupos de ecoturistas. Segundo o Telegraph ao fim dos dez dias de passeios de observação da natureza, regados a caipirinhas, "coquetéis de alta octanagem à base de rum", o turista chega a ficar "cansado" de tanto ver onças. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.