Exclusivo: depoimentos revelam ação de cunhado de Alckmin em prefeitura

Depoimentos colhidos pelo Ministério Público de São Paulo e obtidos com exclusividade pelo estadão.com.br revelam os passos e a influência do empresário e lobista Paulo César Ribeiro, cunhado do governador Geraldo Alckmin (PSDB), junto a administrações municipais, inclusive a de Pindamonhangaba, Vale do Paraíba.

Veja também:

Depoimento revela propina para cunhado de Alckmin

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PT vai pedir investigação de cunhado de Alckmin

Carro de lobista doado a coveiro levanta suspeita

''Mesa dos apóstolos'' decidia sobre valores de doações

O Ministério Público investiga Ribeiro, irmão de Lu Alckmin, mulher do governador, por suspeita de tráfico de influência.

O nome Paulo Ribeiro aparece em planilha de propinas apreendida pela promotoria.

Genivaldo Marques dos Santos, ex-diretor da empresa Verdurama, contratada pela administração João Ribeiro (PPS), prefeito de Pindamonhangaba, afirma ter sido ameaçado de morte. Ele está colaborando com a investigação do Ministério Público.

Paulo Ribeiro foi alvo de buscas da promotoria na manhã de 27 de dezembro. Oficiais da Polícia Militar, que trabalham no gabinete militar da Procuradoria Geral de Justiça, vasculharam a residência e um escritório do lobista.

Leia a íntegra dos depoimentos (parte 1)

Leia a íntegra dos depoimentos (parte 2)