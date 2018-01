Exames não apontam novo câncer em Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou na tarde deste sábado, 10, o hospital Sírio-Libanês onde realizou uma série de exames para avaliar o atual estado de saúde após o câncer na laringe, diagnosticado em 2011. O último exame feito pelo ex-presidente, feito em abril, apontou que não havia nenhum desdobramento marginal da doença.

Lula deixou o hospital sem falar com a imprensa. Em coletiva de imprensa, a equipe médica afirmou que o ex-presidente não desenvolveu um novo câncer.

Recentemente, surgiram boatos sobre a volta da doença do ex-presidente, os quais Lula negou veementemente. Nesta tarde, os médicos responsáveis pelos exames médicos do petista concederão uma coletiva de imprensa para comentar os resultados.

Na noite de sexta-feira, Lula participou de evento do PT em Bauru (SP) e disse que precisa provar que não vai morrer "com a pressa que eles desejam", em referência aos exames desta manhã. "Andaram inventando que meu câncer voltou", criticou o ex-presidente no evento.