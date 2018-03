Exames de Arruda não revelam problema de saúde, diz PF

Todos os exames de sangue e de urina, feitos na quarta-feira, 10, pelo governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, deram resultado normal, inclusive o de glicemia. A informação é da Polícia Federal.

Em função de Arruda ser diabético, os resultados dos exames de glicemia estavam sendo bastante aguardados, e poderiam ser usados pela defesa para justificar uma eventual prisão domiciliar do governador. Os exames foram pedidos pelo médico particular de Arruda, o cardiologista Brasil Caiado.

Os advogados do governador, que completa nesta quinta-feira, 11, um mês na prisão, pretendem até semana que vem entrar com um pedido de revogação da prisão no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A estratégia da defesa era, inicialmente, tentar uma transferência para prisão domiciliar, sob a alegação de problemas de saúde. Para obter isso, os advogados dependiam dos resultados dos exames que o governador. Na quarta-feira, 10, o médico de Arruda, Brasil Caiado, afirmou que, naquele momento, não haviam motivos para uma internação imediata.

Com informações da Agência Brasil