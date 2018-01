Exames de Alencar não devem ficar prontos nesta semana Os exames que indicarão se o tumor extraído do corpo do vice-presidente José Alencar é maligno ou benigno não devem ficar prontos nesta semana, segundo a assessoria de imprensa do Hospital Sírio Libanês, onde o vice-presidente está internado. A única justificativa fornecida pelo hospital é de que os exames são delicados e levarão mais algum tempo para ficarem prontos. Alencar foi operado na manhã de terça-feira para retirada do tumor que estava localizado na região abdominal. Naquele dia, o médico da família, Manoel Luiz Cataldo, havia estimado um prazo entre três e quatro dias para que o resultado dos exames ficassem prontos. Na mesma ocasião, ele disse que Alencar poderia deixar o hospital até o final de semana, o que também não foi confirmado pela assessoria. Apesar de permanecer no hospital, Alencar assumirá interinamente nesta quinta-feira a presidência da Republica, em decorrência da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Argentina, para uma reunião da cúpula do Mercosul. Mesmo diante deste cenário, assessores do hospital disseram que Alencar ainda não está recebendo visitas.