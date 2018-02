Exame não detecta tumor maligno em Roberto Jefferson Pivô do escândalo do mensalão, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, 59 anos, foi submetido hoje a uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, que teve duração de oito horas. Boletim médico divulgado pelo Hospital Samaritano informa que o resultado preliminar de um exame patológico indica que o tumor retirado não apresenta sinais de malignidade. Mas será necessário aguardar o resultado definitivo para conclusão do diagnóstico.