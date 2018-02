Exame aponta avaliação positiva de Alencar, diz hospital O vice-presidente da República, José Alencar, realizou exames hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e deu sequência ao tratamento de quimioterapia. De acordo com a assessoria do hospital, devido aos resultados dos exames apontarem uma avaliação positiva, o paciente seguirá com a mesma linha de tratamento a qual vem se submetendo. Alencar chegou à unidade de saúde às 8 horas e deixou o hospital por volta das 14 horas. O vice-presidente, de 77 anos, luta contra um câncer no abdome há 12 anos.