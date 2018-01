Ex-vice presidente do Rural se entrega em Brasília

Brasília - O ex-vice-presidente do Banco Rural Vinicius Samarane se entregou à Polícia Federal, em Brasília, na noite desta quinta-feira, 5. Condenado no processo do mensalão a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, Samarane teve a ordem de prisão decretada nesta quinta pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A Corte também determinou as prisões do ex-deputado Bispo Rodrigues e Pedro Corrêa, além do deputado Valdemar Costa Neto. Corrêa também já se entregou à PF, em Brasília,. O deputado Costa Neto, que renunciou nesta quinta ao mandato parlamentar, deve se entregar diretamente à Penitenciária Papuda, segundo informações dos seus advogados.