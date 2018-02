Ex-tucano e ex-petista, Arns se filia de novo ao PSDB

Arns foi filiado ao PSDB por treze anos, até que, em 2001, fez o caminho inverso: de tucano, virou petista. Na época, negou-se a retirar a assinatura do requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Corrupção, que investigaria supostas irregularidades na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e desembarcou do grupo tucano.

"Neste momento tenho absoluta certeza de que o PSDB já amadureceu. Conheço as lideranças do partido e tenho absoluta convicção de que essas pessoas têm compromisso com a bandeira da ética", disse o senador, hoje, ao responder a uma pergunta sobre sua saída do PSDB anos atrás.

O ato de assinatura da nova filiação de Arns ao partido tucano aconteceu nesta manhã na sala da Secretaria da Comissão de Relações Exteriores, no Senado. Arns pretende se candidatar a um novo mandato de senador pelo Paraná. Para isso, terá que disputar esse espaço, dentro do próprio partido, com o deputado tucano Gustavo Fruet, já declarou que é pré-candidato ao Senado.

O senador Sérgio Guerra (PE), presidente nacional do PSDB, disse à Agência Estado que esse assunto ainda não está definido no Paraná e que a primeira preocupação do partido é a de escolher um candidato a governador. "A escolha do candidato (do PSDB) ao Senado está em segundo plano", afirmou.