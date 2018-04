Ex-tucano 'Coca Ferraz' será vice de Mercadante

Escolhido para ser candidato a vice-governador na chapa do senador Aloizio Mercadante (PT-SP) ao governo de São Paulo, o engenheiro Antonio Clóvis Ferraz (PDT), mais conhecido como "Coca Ferraz", é ex-tucano. Ele foi candidato a prefeito de Araraquara, a 270 quilômetros da capital paulista, duas vezes, a última em 2000. Também disputou uma vez o cargo de vice-prefeito da cidade, em 2004, e tentou, sem sucesso, eleger-se deputado, em 2006. Nunca foi eleito e somente em 2009 se filiou ao PDT.

Veja também:

Vice de petista foi rival de presidente do PT-SP

"Coca Ferraz" sempre foi um dos mais ferrenhos adversários do ex-prefeito do município e atual presidente estadual do PT, Edinho Silva. Apesar de ter aceitado a indicação de Ferraz, Edinho Silva terá que administrar uma crise interna no reduto eleitoral. "Coca Ferraz" é professor titular da Universidade de São Paulo (USP) em São Carlos, no centro do Estado, e é considerado um dos maiores especialistas em trânsito do País. Exerceu funções administrativas no setor de transporte público em Araraquara e São Carlos.