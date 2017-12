Ex-tesoureiro do PT fala na CPI dos Bingos A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado que investiga a relação das casas de bingo com a lavagem de dinheiro e o crime organizado ouve hoje, às 11 horas, o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) Delúbio Soares. Os senadores querem esclarecimentos detalhados sobre as relações dele com o banqueiro Daniel Dantas e o empresário mineiro Marcos Valério Fernandes de Souza, apontado como um dos operadores do suposto esquema de compra de votos da base aliada. Também hoje, a CPI deve realizar reunião administrativa para examinar alguns pedidos de convocação e de quebra de sigilos bancário, telefônico e fiscal.