Ex-superintendente acusa Caixa de politizar gestão

Dizendo-se "injustiçado e indignado", Miguel Sampaio Júnior - substituído dia 16 no cargo de superintendente regional da Caixa Econômica Federal no Vale do Paraíba (SP) - cobra "ética e transparência" da direção da instituição. Sampaio é um dos 15 nomes que a Caixa trocou de uma só vez em 7 Estados e no Distrito Federal. Funcionários da Caixa e colegas de Sampaio sustentam que ele e outros caíram para dar lugar a apadrinhados do PT. A instituição rebate a versão e alega que o remanejamento é rotineiro, de caráter "estritamente técnico e despolitizado". A saída de Sampaio - 33 anos de carreira no banco, 12 como superintendente, há mais de 4 no Vale - abriu polêmica na Caixa depois que chegaram às mãos de quase todos os superintendentes regionais cópias de uma carta que ele enviou à presidente do banco, Maria Fernanda Ramos Coelho, argumentando que não tem padrinhos políticos. Denuncia ter sofrido pressões de políticos do PT depois que se desligou do partido. A superintendência do Vale fica em São José dos Campos. "Passado o período eleitoral, fui muito pressionado pelos prefeitos da região por conta do escândalo que envolvia o PT (mensalão) e, para preservar a Caixa do envolvimento político, me desliguei do partido no dia 29 de setembro de 2005", ele escreveu. "Comecei a sofrer pressões de deputados e vereadores do PT da região. Onde está a ética? A transparência? Não tenho padrinhos políticos (...) é condição fundamental para se fazer carreira na Caixa." A queda de Sampaio foi sacramentada sexta feira, 13, quando, segundo diz, foi informado às 17h44, por telefone, pela direção do banco, que estava sendo afastado a partir do dia 16. Ele assegura que não chegou ao cargo "por indicação política e sim pela seleção realizada em 1995 através da Fundação Getúlio Vargas, por mérito". Diz que até meados de 2003 não se interessava em participar da política no Vale. "Após a vitória do Lula fui convidado pelo PT da região para compor uma frente e concorrer à Prefeitura de Guaratinguetá (SP)." Sampaio, que não foi eleito, afirma que políticos do PT queriam fazer uso político do banco. "As pressões aumentaram, chegando a ficar insustentável quando assinamos em junho convênio com a CDHU que beneficiava as famílias mais pobres, mas prejudicava as ambições políticas desse grupo, uma vez que a Prefeitura de São José dos Campos é administrada pelo PSDB." QUALIFICADO O novo superintendente da Caixa no Vale é Paulo José Galli, considerado profissional qualificado. Formado em gestão financeira, Galli tem 24 anos de Caixa e há mais de 20 ocupa funções gerenciais. "A substituição funcional (de Sampaio) decorreu de renovação dos quadros, por critérios estritamente técnicos", esclareceu a Caixa. As mudanças, destacou o banco, são realizadas periodicamente. Todos os novos superintendentes são funcionários de carreira, não foram escolhidos por critérios políticos, informou o órgão. "As mudanças fazem parte de uma reformulação estrutural." O deputado estadual Carlinhos Almeida (PT), que é da região do Vale, declarou: "É normal na administração pública a substituição. Ele não reclamou quando entrou na superintendência, ainda no governo FHC. E quando ele entrou alguém teve que sair."