Ex-senadora Marina Silva anuncia saída do PV A ex-senadora Marina Silva anunciou nesta tarde, em evento na capital paulista, a sua saída do PV. Em discurso, ela ressaltou que a sua decisão é uma maneira de "manter a coerência" e de que não se trata de uma "saída pragmática". "Não se trata de uma saída pragmática, com olhos pregados em calendários eleitorais. Ao contrário, é a negação do pragmatismo a qualquer preço", afirmou. "As eleições são parte, não são o fim, não são tudo."