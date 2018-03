Ex-senador Luiz Estevão quer liberação de bens Cinco anos após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF3) no escândalo do desvio de US$ 100 milhões das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo, o juiz Nicolau dos Santos Neto permanece em casa, no Morumbi, sob regime domiciliar, escoltado por agentes da Polícia Federal que se revezam dia e noite na guarda do réu. Em Brasília, outro personagem do caso, o ex-senador Luiz Estevão, apela em liberdade e continua tocando suas empresas.