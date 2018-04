Ex-senador Garibaldi Alves passa por cirurgia em SP O ex-senador Garibaldi Alves foi submetido ontem a uma cirurgia de revascularização do miocárdio no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele havia sido internado no dia 29 de novembro com quadro de insuficiência coronária. Segundo boletim médico divulgado na tarde de hoje, Garibaldi Alves está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para recuperação e segue em bom estado geral. O ex-senador é pai do Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho.