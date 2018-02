Ex-senador do PSDB será julgado em SC O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou o envio para a Justiça de Santa Catarina do processo contra o ex-senador Leonel Pavan (PSDB-SC), por suposto desvio de verba pública quando era prefeito de Balneário Camboriú. Mendes anotou que, com a perda do mandato pelo investigado, cessa a competência da Corte para julgar autoridades com foro especial.