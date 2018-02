Ex-senador Calixto Filho é preso no aeroporto de SP

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra Mário Calixto Filho, que é empresário do ramo de comunicações e dono do jornal O Estadão do Norte. O primeiro mandado é derivado da Operação Titanic, deflagrada nos Estados de Rondônia, Espírito Santo e São Paulo em 2008. Ele é acusado de integrar um grupo criminoso que falsificava documentos relacionados à importação irregular de bens de luxo.

O outro mandado de prisão é resultado da Força Tarefa CC5 (Operação Beacon Hill), que detectou a participação de Mário Calixto Filho na remessa ilegal de divisas ao exterior entre os anos de 1996 e 2002, com movimentações de aproximadamente US$ 900 mil.

O empresário foi senador por Rondônia na condição de 1.º suplente na vaga deixada por Amir Lando (PMDB-RO), que assumiu o Ministério da Previdência Social em 2007.