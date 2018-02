Ex-senador Arthur Virgílio recebe homenagem no AM O ex-senador Arthur Virgílio Neto (PSDB) recebeu hoje em Manaus (AM) a Medalha de Ouro da Cidade, em homenagem na Câmara Municipal da capital. Virgílio, que é diplomata e atualmente mora em Portugal, ouviu o filho Arthur Virgílio Bisneto, que é deputado estadual, ler uma carta de parabéns pela medalha enviada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dizendo que "espera vê-lo em breve de volta ao Parlamento" e elogiando os "altos préstimos que fez à nação e ao Amazonas" quando foi seu líder de governo no Senado.