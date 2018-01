Ex-secretário indicará nome para a Habitação

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) disse ontem aoque vai indicar um nome do partido para ser o secretário da Habitação. O parlamentar não descarta, porém, que ele mesmo assuma a pasta.

"O DEM está refletindo se indica alguém com perfil técnico. Minha inclinação é indicar alguém. O governador pediu para que eu indicasse alguns nomes, mas disse que seria mais fácil se fosse eu mesmo", afirmou Garcia.

Ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Alckmin até abril deste ano. O deputado se licenciou do cargo para disputar a reeleição, deixando no comando da secretaria seu adjunto, Nelson Baeta, mantido no cargo até agora.

O Desenvolvimento Econômico será controlada pelo PSB a partir do ano que vem. O secretário será Márcio França, vice-governador eleito e também deputado federal.

Cartel. Garcia é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no caso do cartel do setor metroferroviário em São Paulo. O inquérito apura suspeitas de pagamento de propinas de empresas do conluio a agentes públicos. O STF decidiu investigar o parlamentar em junho deste ano.

Segundo o relator do inquérito, ministro Marco Aurélio Mello, as primeiras oitivas de um dos delatores do cartel, o ex-diretor da Siemens Everton Rheinheimer, "apontavam indícios de envolvimento de Garcia no possível esquema de propinas"."É cedo, muito cedo, para chegar-se à conclusão a respeito da participação, ou não, dos citados parlamentares", escreveu o ministro à época.

Outros políticos, como o futuro chefe da Casa Civil, Edson Aparecido, e do deputado federal reeleito Arnaldo Jardim (PPS) também foram citados pelo delator, mas acabaram excluídos do inquérito por falta de provas.