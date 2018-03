Ex-secretário Erasmo Dias morre aos 85 anos em SP Morreu ontem à noite em São Paulo o coronel reformado do Exército Antonio Erasmo Dias, aos 85 anos, vítima de complicações decorrentes de um câncer. O corpo foi velado no salão nobre da Assembleia Legislativa, no Ibirapuera, e será sepultado hoje no cemitério do Paquetá, em Santos, no litoral do Estado. Erasmo Dias ficou famoso por sua atuação nos anos de chumbo, marcada pelo combate sem tréguas aos opositores do regime militar. Ele deixa seis filhas.