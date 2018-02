Ex-secretário do PT faz acordo e deixa de ser réu no mensalão O ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira, deixou de ser réu no processo do mensalão ao fazer um acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR) para prestar serviços comunitários. Com o acordo, Pereira terá que fazer uma carga horária equivalente a três anos de serviço comunitário e se apresentar mensalmente perante um juiz. "Fiz 24 anos de trabalho voluntário. Não vai ser agora que isso vai me derrubar", disse um sorridente Pereira a jornalistas na saída da 2a Vara Criminal Federal. Ele disse que pretende se dedicar à gastronomia durante o tempo de trabalho fixado pela Justiça. "Agora eu espero que vocês me deixem em paz um pouco porque eu já sou notícia velha", completou Pereira que evitou falar sobre a acusação de receber um carro Land Rover de uma empresa que prestava serviços à Petrobras, caso que não consta do processo do mensalão. Perguntado se teria interesse de voltar ao PT, respondeu: "Não tenho nenhum entusiasmo para voltar a participar da vida partidária hoje." A primeira proposta da PGR foi de quatro anos de serviço comunitário, segundo Silvio, que fez uma contraproposta e fechou a pena em três anos. Silvio Pereira já não precisou depor no processo do mensalão, nesta quinta-feira, na 2a Vara Criminal, por conta da proposta de suspensão do processo contra ele no Supremo Tribunal Federal feita pelo procurador-geral da República, Antonio Fernando Souza. Para suspender o processo, o procurador se valeu da figura da transação penal que prevê essa possibilidade quando o réu responde por um crime cuja pena mínima é de até um ano. Pereira foi denunciado por formação de quadrilha, pois, segundo o procurador-geral, "atuava nos bastidores do governo, negociando as indicações políticas espúrias que proporcionavam o desvio de recursos em prol de parlamentares, partidos políticos e particulares". (Reportagem de Mauricio Savarese; Edição de Mair Pena Neto)