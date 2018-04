Ex-secretário derrota candidato do prefeito

Os 230 mil eleitores de Petrópolis, no Estado do Rio, votaram pela alternância de poder, elegendo o ex-líder bancário Paulo Mustrangi, do PT, contra Ronaldo Medeiros (PSB), que tinha o apoio do prefeito Rubens Bomtempo (PSB). Até o início do ano, o novo eleito era secretário do Meio Ambiente e aliado de Bontempo. Com essa vitória na principal cidade da região serrana do Rio, o PT fluminense conquista três dos dez maiores colégios eleitorais do Estado - os outros foram Nova Iguaçu e Belfort Roxo. x