Ex-secretário de Jandira-SP é preso por suposto crime Foi preso hoje mais um acusado de ser o mandante do assassinato do prefeito de Jandira, na Grande São Paulo, Braz Paschoalin (PSDB). O mandato de prisão contra Sérgio Rodrigues Paraizo, ex-secretário de governo do município, foi cumprido pelo delegado Zacarias Katzer Tadros.