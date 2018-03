Ex-secretário de FHC integrará Comissão da Verdade A Comissão de Mortos e Desaparecidos do governo federal elegeu, por unanimidade, o representante da sociedade civil que vai integrar o grupo de trabalho encarregado de preparar o anteprojeto de lei da Comissão Nacional da Verdade. Será o professor Paulo Sérgio Pinheiro, do Núcleo de Estudos da Violência da USP e último secretário nacional de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso.