Ex-representante do governo Yeda é achado morto no DF Os bombeiros encontraram na manhã de hoje o corpo do ex-chefe da Representação do Governo do Rio Grande do Sul em Brasília, Marcelo Cavalcante, no Lago Paranoá. Ele estava desaparecido desde sábado. Cavalcante foi exonerado de seu cargo no governo do Estado em 7 de junho do ano passado, no auge do crise do Detran. Cavalcante era acusado pela oposição de não encaminhar à governadora Yeda Crusius (PSDB) uma carta que havia recebido do empresário Lair Ferst, na qual o remetente se dizia alvo de pessoas corruptas. O representante do Rio Grande do Sul em Brasília explicou, à época, que não levou o caso adiante porque Ferst não apresentou provas. Desde o final do ano passado Cavalcante trabalhava no gabinete do deputado federal Cláudio Diaz (PSDB).