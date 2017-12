Ex-relator do caso Renan recebe alta e volta ao Plenário

O senador Epitácio Cafeteira (PMDB-MA) fez nesta terça-feira, 17, o seu primeiro discurso em Plenário após ter ficado internado por quase um mês e de ter passado por uma cirurgia na semana passada. Ele agradeceu o apoio dos senadores que o visitaram e que lhe telefonaram, afirmando que tal apoio o ajudou a continuar vivendo. Se Deus quiser, estarei aqui até 2015 dando a mão a cada um e dizendo: "vamos juntos, solidários; vamos ajudar o Brasil" , afirmou. Veja também: Entenda o caso Renan Cafeteira é ex-relator do caso envolvendo o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele pediu afastamento do cargo por motivos de saúde e foi substituído por Wellington Salgado (PMDB). O relatório elaborado por Cafeteira pedia o arquivamento do processo contra Renan, mas ele foi anulado após análise do novo trio de relatores do caso, Renato Casagrande (PSB), Marisa Serrano (PSDB) e Almeida Lima )PMDB. Renan é acusado, entre outras denúncias, de ter despesas pessoais pagas pelo lobista Claudio Gontijo, da Construtora Mendes Junior. O pagamento seria destinado à jornalista Monica Velloso, com quem Renan tem uma filha de três anos.