Ex-relator do caso Renan pode ter alta nos próximos dias

O senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA), de 83 anos, permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a recuperação de uma cirurgia no cérebro, feita na última terça-feira, 10. Ele poderá ter alta médica nos próximos dias. Segundo o hospital, o senador se recupera de um procedimento cirúrgico feito para drenar um líquido que envolve o cérebro. A cirurgia foi necessária após o senador cair e bater com a cabeça. Ele teve fissura na meninge (membrana que recobre o cérebro) e vazamento do líquor, líqüido que vinha fazendo compressão sobre o sistema nervoso central. O senador permanece internado na Unidade Crítica Geral, que é um apartamento mas com aparelhos para monitoramento intensivo. Ele está internado desde o dia 24 de junho. Relator titular do processo envolvendo o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), Cafeteira pediu afastamento temporário da função alegando problemas de saúde. A assessoria de imprensa do senador informou na ocasião que o parlamentar tinha passado mal e que foi diagnosticado leucocitose - aumento de glóbulos brancos no sangue , o que provoca desmaios constantes.