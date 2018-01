Ex-procurador do Estado é denunciado O Ministério Público Estadual aditou denuncia e incluiu o ex-procurador-geral do Estado da Bahia Raimundo Dias Viana e outros dois ex-servidores no processo que ficou conhecido como caso Comab. Eles foram enquadrados nos crimes de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Os envolvidos promoveram, em 2003, a transferência irregular do controle societário do Consórcio Marítimo da Bahia (Comab), responsável por serviços de transporte hidroviário.