Ex-procurador deixa Comissão Nacional da Verdade

Com a saída dele, a comissão perde o segundo dos sete integrantes que começaram o trabalho em maio de 2012. O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Gilson Dipp foi o primeiro a deixar o grupo. As duas cadeiras estão vagas. Em nota, a coordenadora da comissão, Rosa Cardoso, disse que estava do mesmo lado de Fonteles. "Lamento, profundamente, a saída de Cláudio e enfatizo que ele não teve, não tem e não terá nenhuma divergência comigo. Gostaria muito que ele continuasse conosco", destacou. A divergência do ex-procurador da República era com o diplomata e acadêmico Paulo Sérgio Pinheiro e e o advogado criminalista José Carlos Dias.