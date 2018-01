Ex-procurador chama Berzoini de ´ventríloquo´ de Lula O ex-procurador geral da República Geraldo Brindeiro disse que o presidente do PT, Ricardo Berzoini, ao invés de ficar fazendo "papel ridículo de ventríloquo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva", deveria apresentar ao País as explicações para as denúncias feitas pelo atual procurador da República, Antônio Fernando de Souza, a 40 integrantes do governo, incluindo quatro ministros. "Se eu fosse procurador, hoje, certamente teria muito trabalho porque nunca se viu tanta corrupção", acusou Brindeiro, alegando que além da denúncia do procurador geral há ainda a notícia-crime apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra o presidente da República, "que nunca diz nada e nunca sabe de nada e prefere mandar o ventríloquo responder". Segundo Brindeiro as acusações contra o governo FHC eram bravatas e que o governo Lula deveria levar a sério as denúncias apresentadas contra os 40 integrantes do governo, incluindo quatro ministros. "Acho até que a denúncia teria de ser, pelo menos, contra 41 ou 42", declarou Brindeiro, sugerindo que Lula deveria ter sido incluído na denúncia feita pelo procurador e que "não se rebate tais acusações, acusando o ex-procurador geral". Brindeiro se referia à resposta do presidente do PT ao candidato tucano Geraldo Alckmin - que disse que, se eleito, fará uma devassa no governo Lula. Berzoini disse que tudo que tinha de ser investigado já foi e, graças ao presidente Lula, o Ministério Público não tem mais um "engavetador-geral-da-República", título que a oposição dava a Brindeiro.