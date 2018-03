Ex-primeira-dama de Salvador usa o plenário da Assembleia para acusar prefeito de traição

Foi com um discurso no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia que a deputada estadual Maria Luiza (PSC) decidiu revelar os motivos da separação do prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro (PP), após 27 anos de casamento.

De acordo com ex-primeira-dama, ela decidiu terminar a relação, no mês passado, depois de descobrir que o prefeito mantinha um caso amoroso com a subsecretária de Saúde do município, Tatiana Paraíso. "Tatiana é uma pessoa que conheço do nosso convívio e frequentava a nossa casa, era quem o medicava com frequência", contou. "Era casada na época e recentemente se separou para selar a união com João Henrique. Nada tenho contra ela, nada tenho contra ele, tenho sim dois filhos com ele - e desejo felicidades ao casal."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde que a separação foi anunciada, há um mês, houve muita especulação em torno do motivo. Segundo Maria Luiza, a decisão de usar um discurso na Assembleia para explicar as causas do rompimento foi tomada depois que boatos sobre um possível caso que ela estaria mantendo começaram a surgir - ela chegou a citar uma nota publicada pela revista Época com o tema. "Nunca tive e não tenho, nenhum caso, eu entrei e saí dessa relação de forma honesta, correta, íntegra e transparente - e ele sabe disso", afirmou.

A íntegra do discurso foi publicada na página da deputada no Facebook. O prefeito e a subsecretária não quiseram comentar.