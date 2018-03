Ex-preso político de Cuba considera insulto fala de Lula O presidente do Projeto dos Grandes Primatas (GAP) internacional, o microbiologista Pedro Ynterian, que foi preso em 1961 pelo regime de Fidel Castro em Cuba, reagiu à declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou a situação de presos políticos naquele país à de presos comuns no Brasil. Em carta aberta divulgada hoje com o título "Eu sou um bandido!", Ynterian diz que é um ex-prisioneiro político e considera "um insulto" comparar a condição dos criminosos que lotam as prisões paulistas com a de presos políticos como o cubano Orlando Zapata, que morreu após 85 dias de greve de fome.