Ex-presidentes tentam entrar no jogo da Copa

Eles estavam no centro do poder quando o Brasil era, de fato e de direito, o melhor time de futebol do mundo. Agora, afastados do Palácio do Planalto, os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva recorreram à maior rede social do mundo, o Facebook, para destacar a seus seguidores a torcida pela seleção em campo, sem deixar de lado o Fla-Flu que PSDB e PT travam desde quando a camisa pentacampeã tinha ainda três estrelas.

FHC era presidente quando o Brasil, também comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari como a atual equipe, venceu a Copa pela última vez, em 2002. Meses depois, o tucano veria Lula ser eleito em sua quarta tentativa de chegar ao Planalto. Foi no segundo mandato do petista, em 2007, que o País foi escolhido pela Fifa como sede da competição iniciada ontem.

De lá para cá, o futebol também entrou no campo da política, em especial após os protestos de 2013. No Facebook, terreno fértil para as torcidas a favor e contra a realização da Copa no País, Fernando Henrique deu o primeiro chute a gol dessa virtual partida já na véspera da abertura do Mundial. O tucano não escondeu o tom crítico ao governo ao mostrar sua torcida pela seleção, em um post ilustrado pela recepção do então presidente à equipe campeã do mundo de 2002, em Brasília.

"Prestes a começar a Copa no Brasil, lembro-me das vitórias anteriores de nosso futebol campeão. Em meio às desventuras promovidas pelo governo na organização desse grande evento, resta torcer para a nossa seleção", dizia o post publicado na fan page de FHC no Facebook. Até o início da partida de ontem entre Brasil e Croácia, o post havia sido compartilhado cerca de 1.600 vezes. Ele fui publicado na manhã seguinte ao pronunciamento da presidente Dilma Rousseff em defesa das obras feitas para a realização da Copa no Brasil.

Ao meio-dia de ontem, foi a vez de a página de Lula na mesma rede social destacar o início do maior evento esportivo do mundo para seus seguidores. "Já já começa a Copa do Mundo no Brasil! Em artigo recente, Lula destacou a identidade do País com o futebol e é, exatamente por isso, que essa será a #CopaDasCopas", afirmava o post, também compartilhado por mais de 1.600 usuários até a seleção entrar em campo na Arena Corinthians, estádio do time para o qual torcem o petista e o tucano, construído durante os preparativos para o Mundial.

Vira-latas. O texto citado foi publicado no mês passado, e Lula dizia ter trabalhado intensamente para trazer a Copa ao País não só "por razões econômicas ou políticas, mas pelo que o futebol representa para todos os povos e, particularmente, para o povo brasileiro". O ex-presidente lembrava o "complexo de vira-lata" que o cronista Nelson Rodrigues consagrou, ao mesmo tempo que destacava feitos das gestões petistas no combate à miséria e na criação de empregos. Para ilustrar o post, Lula aparece com uma camisa número 13 da seleção.

Duas horas depois, a página de FHC publicou nova imagem do tucano, vestido com uma camisa da seleção e a frase: "Certas imagens dispensam palavras. FHC torce para o Brasil". O post teve mais de 900 compartilhamentos. Pelo visto, muita gente está de olho na Copa e nos lances dos dois ex-presidentes.