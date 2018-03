Ex-presidente perde ação por danos morais Foi julgada improcedente a ação movida pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello contra o secretário de Comunicação Social do governo Lula, Franklin Martins, e a revista Brasília em Dia. Collor acusou o secretário de sugerir, em entrevista publicada pela revista em 2005, que ele era corrupto, ao comparar o escândalo do mensalão com o seu impeachment. Collor ainda pode recorrer. Os advogados do ex-presidente e de Martins não foram encontrados pela reportagem.